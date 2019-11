Gastronomie: la fulgurante ascension d'un Japonais dans La Liste

AFP Video • 29/11/2019 à 16:18

Le restaurant japonais Ryugin et son chef Seiji Yamamoto s'est hissé vendredi au sommet du classement français La Liste, qui répertorie 1.000 restaurants d'exception dans le monde, ex aequo avec Guy Savoy à Paris, Le Bernardin à New York et un autre japonais : Sugalabo.