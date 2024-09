information fournie par AFP Video • 21/09/2024 à 16:49

"J'ai toujours cherché de l'engagement et de l'action dans mes choix de boulot et je pense que l'on peut pas avoir effectivement plus d'engagement et d'action qu'au RAID", raconte Isabelle, médecin. Agés de 29 à 45 ans, quatorze médecins urgentistes ou hospitaliers, dont une femme, passent les tests de sélection des médecins appelés à exercer au sein du RAID, cette unité d'élite de la Police nationale française.