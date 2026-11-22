En barques, à la nage ou dans l'eau jusqu'à la taille, les habitants des îles Galapagos sauvent ce qu'ils peuvent des inondations, qui ont entraîné l'évacuation d'au moins 100 personnes samedi dans l'archipel équatorien.
Galapagos : inondations et évacuations après d'intenses pluies générées par El Niño
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