information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 08:14

À la Une de la presse ce vendredi 19 janvier, la situation humanitaire dans la bande de Gaza, le différent entre Israël et les Etats-Unis et les déboires de Benjamin Netanyahu. Les journaux reviennent aussi sur les bombardements entre l'Iran et le Pakistan. En France, les tweets attribués à Jordan Bardella refont surface et les Français s'en sortent plus que bien à l'Open d'Australie.