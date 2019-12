G Fund Global Green Bonds : une nouvelle solution de bond picking investie en « obligations vertes »

Partenaire • 19/12/2019 à 16:55

Groupama Asset Management poursuit le développement de son offre de solutions d'investissement responsable avec G Fund Global Green Bonds (FR0010213397) part I. Ce nouveau fonds a pour philosophie l'accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique, tout en visant la génération de performances financières. Marie-Françoise Giraud, fixed income portfolio manager et Aurélie de Barochez, responsable intégration ESG, expliquent notamment leur méthode pour analyser chaque émission en combinant étroitement critères financiers et extra-financiers.