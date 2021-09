information fournie par AFP Video • 21/09/2021 à 08:56

La police monte la garde et des personnes viennent déposer des fleurs devant l'université d'Etat de Perm, une ville du centre de la Russie, au lendemain d'une fusillade lors de laquelle un étudiant a tué six personnes et fait au moins 28 blessés avant d'être blessé par un policier et arrêté.