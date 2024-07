information fournie par AFP Video • 10/07/2024 à 16:37

Des images prises à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, montrent de la fumée s'élevant au-dessus de la ville de Gaza à la suite de frappes israéliennes. Des troupes, des chars et des avions de combat israéliens ont déferlé sur la ville de Gaza à la veille de nouveaux pourparlers au Qatar en vue d'un échange d'otages et de prisonniers et d'une trêve dans la guerre qui entre dans son dixième mois. IMAGES