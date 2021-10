information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 12:30

Le journaliste Frédéric Says est un fin observateur de la vie politique française. Ses chroniques viennent d'être publiées dans "Billets politiques - Sur le fil du quinquennat". À six mois d'une élection présidentielle où rien ne semble joué d'avance, il est l’invité de Paris Direct pour analyser ces premières semaines d'une campagne plutôt crispée, plus marquée par les invectives que le débat d'idées.