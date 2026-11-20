information fournie par Ecorama • 20/11/2026 à 14:05

Un rapport parlementaire évoque de forts soupçons de sous-déclaration des gains liés aux cryptoactifs. Alors que plusieurs millions de Français détiendraient des cryptomonnaies, seule une faible part des contribuables déclarerait des plus-values imposables. Cette situation soulève des interrogations sur l’ampleur réelle de la fraude, les difficultés de contrôle de l’administration fiscale et les moyens de mieux encadrer la fiscalité des actifs numériques. Débat entre Christophe Ramaux, maître de conférences en économie à la Sorbonne, et Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’Éco, dans l’émission On va pas se fâcher du 20 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.