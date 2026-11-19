Dans un entretien accordé à France 24, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, accuse Emmanuel Macron d’avoir cédé au "chantage congolais" au sommet de la Francophonie. Il défend en outre le futur centre pour migrants déboutés au Rwanda et juge "déséquilibrée" l’attitude de Washington dans le conflit en République démocratique du Congo.
Francophonie : Macron a cédé à un "chantage congolais", dit le chef de la diplomatie rwandaise
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