L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au coeur d'un bras de fer entre République démocratique du Congo et Rwanda, a été reportée d'un an lundi faute de consensus, un "compromis" diversement accueilli. La sortante rwandaise Louise Mushikiwabo, qui a dénoncé des "pressions nombreuses et fortes" à son encontre, restera en place jusqu'à la tenue du nouveau scrutin, auquel le Rwanda ne présentera pas de candidat.
Francophonie : face à l'impasse, l'élection du secrétaire général repoussée d'un an
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