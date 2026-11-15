Accueilli par le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, le président français Emmanuel Macron passait dimanche la garde d'honneur en revue lors d'une cérémonie officielle à Phnom Penh, à l'ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Francophonie: Emmanuel Macron reçu par le roi du Cambodge lors d'une cérémonie officielle
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