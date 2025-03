information fournie par AFP Video • 23/03/2025 à 14:08

Plus de 90.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ont défilé en France samedi contre le racisme et l'extrême droite, une mobilisation mêlant souvent un soutien à Gaza et mise sous le feu des projecteurs cette année par la polémique autour de l'affiche LFI présumée antisémite à l'effigie de Cyril Hanouna.