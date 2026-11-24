Fidèle à sa devise, le championnat du monde de l'oeuf mayonnaise, entrée emblématique des bistrots français, couronne la version végétale d'Hugo Riboulet, gagnant de l'émission de téléréalité culinaire Top Chef en 2023.
France : l'oeuf mayo a son nouveau champion du monde
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