France-Antilles: sursis à la liquidation après une offre de Xavier Niel

AFP Video • 20/02/2020 à 13:18

Après plus de deux semaines d'inactivité et alors qu'il était sur le point de disparaître faute de financements, le journal France-Antilles a peut-être trouvé repreneur. Les salariés du quotidien et les habitants de Fort de France réagissent à une potentielle offre de reprise par l'homme d'affaire Xavier Niel et témoignent leur attachement à ce journal qui paraît depuis 56 ans.