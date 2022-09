Forts vents et pluie sur la Havane au passage de l'ouragan Ian

information fournie par AFP Video • 27/09/2022 à 17:33

Des vents forts et de la pluie touchent La Havane après que l'ouragan Ian a atteint l'ouest de Cuba. L'ouragan a touché terre à 04H30 (08H30 GMT) dans la localité de La Coloma, un village de pêcheurs de la province de Pinar del Rio (sud-ouest) a indiqué l'Institut de météorologie cubain (Insmet). Des rafales de vent ont atteint 208 km/h et des "pluies fortes et intenses", avec un cumul de plus de 200 millimètres d'eau dans certaines zones, ont été enregistrées. IMAGES