information fournie par AFP Video • 01/06/2023 à 14:28

Le Croate Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'OM la saison prochaine, a annoncé jeudi le président du club marseillais Pablo Longoria lors d'une conférence de presse. "On a accepté et respecté le souhait de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure la prochaine saison", a déclaré Longoria. SONORE