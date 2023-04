Football : reportage aux côtés de l’équipe de France féminine

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 11:47

L’équipe de France féminine a achevé cette semaine son premier rassemblement sous les ordres d’Hervé Renard, le nouveau sélectionneur avec 2 victoires en match amical contre la Colombie et le Canada. Une nouvelle ère s’est ouverte après les polémiques et l’éviction de Corine Diacre, avec en ligne de mire la Coupe du monde cet été. Les Bleues qui se déplacent en Nouvelle Zélande et en Australie avec un objectif : remporter un 1er grand titre. Reportage de Natalia Ruiz Giraldo et Cédric Ferreira.