Football : Pelé, hospitalisé, se sent "fort, et plein d'espoir"

information fournie par France 24 • 03/12/2022 à 23:16

La légende du football brésilien, Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi, a déclaré samedi 3 décembre qu'il se sentait "fort, et plein d'espoir" alors qu'il poursuit son traitement contre un cancer du côlon. "Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours", a déclaré l'icône de 82 ans dans un message sur Instagram illustré par un rapport médical publié samedi décrivant l'état de santé de l'ancien attaquant comme "stable".