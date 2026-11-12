 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football : Mbappé forfait contre l'Italie, annonce Zidane

information fournie par AFP Video 12/11/2026 à 10:44

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, victime d'une gêne aux ischios-jambiers, est forfait pour le match de Ligue des nations face à l'Italie jeudi à Milan, a annoncé mercredi Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L’Aneto, l'un des plus grands glaciers du sud de l’Europe, condamné à disparaître

information fournie par France 24 11 nov.
2

Plus de deux millions de personnes à Luján pour la dernière messe de Léon XIV en Argentine

information fournie par AFP 11 nov.
3

Kaja Kallas : "Sur la levée des sanctions russes, Washington ne peut négocier à la place de l'UE"

information fournie par France 24 11 nov.
1
4

Christophe Gleizes : "500 jours de trop !"

information fournie par France 24 11 nov.
1
5

11-Novembre: "Maudite soit la guerre", clame Mélenchon dans la Creuse

information fournie par AFP Video 11 nov.
3
6

Zelensky "satisfait" des changements dans l'approche des médiateurs américains

information fournie par AFP Video 11 nov.
7

Russie : deux députés et deux journalistes français interdits de territoire

information fournie par AFP Video 11 nov.
1
8

Les proches du journaliste Christophe Gleizes espèrent une grâce présidentielle

information fournie par France 24 11 nov.
1

Un A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP 05 nov.
2

Primaire de la droite et du centre: "les héritiers du macronisme" ne pourront pas la gagner, affirme Retailleau

information fournie par AFP 05 nov.
6
3

-20 % sur le pétrole en 48 heures : la fin de la crise inflationniste ?

information fournie par Ecorama 05 nov.
4

Bloqué par des manifestants hostiles, Glucksmann quitte la manifestation sans avoir pu défiler

information fournie par AFP 05 nov.
2
5

Images de l'A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

information fournie par AFP Video 05 nov.
6

Présidentielle : Retailleau propose une primaire en début "février au plus tard"

information fournie par AFP Video 05 nov.
7

Hong Kong : le militant pro-démocratie Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

information fournie par AFP 05 nov.
7
8

Présence des forces de l'ordre à Paris avant l'Acte IV de la colère sociale

information fournie par AFP Video 07 nov.
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
4

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
5

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
6

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
7

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3
8

Trade ou Pas Trade : valeurs de l'IA, Eurostoxx, S&P500, Wolters Kluwer, Engie, Schneider, Vusion

information fournie par SG Bourse 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank