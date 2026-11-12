Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, victime d'une gêne aux ischios-jambiers, est forfait pour le match de Ligue des nations face à l'Italie jeudi à Milan, a annoncé mercredi Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus.
Football : Mbappé forfait contre l'Italie, annonce Zidane
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