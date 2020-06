Football/Lyon : Jean-Michel Aulas réagit aux décisions du Conseil d'Etat

AFP Video • 10/06/2020 à 16:41

"Les décisions qui ont été prises s'imposent à nous et nous allons évidemment les adopter", indique Jean-Michel Aulas, au lendemain des décisions du Conseil d'Etat. "Il faudra analyser, regarder, et faire en sorte de savoir si on n'a pas été, au contraire de ce qui a été dit, plutôt malmené que privilégié", ajoute le président de l'Olympique lyonnais.