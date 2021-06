AFP Video • 07/06/2021 à 09:34

"Karim est une arme supplémentaire pour l'équipe de France", indique Olivier Giroud en conférence de presse à Clairefontaine. "Si on gagne l'Euro, je l'inviterai sur un circuit de kart et on se tirera la bourre au kart", sourit-il, alors que Karim Benzema avait fait une comparaison F1-karting à propos des deux joueurs.