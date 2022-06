Football féminin et féminisme : 150 ans d’histoire commune

information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 16:21

"Il arrivera un jour où la Coupe du monde féminine de football aura lieu en même temps que la Coupe du monde masculine", écrit Hubert Artus dans son livre "Girl Power, 150 ans de football au féminin". Ce passionné de ballon rond explique à quel point foot féminin et féminisme sont liés à travers l'Histoire et les continents. Un des objectifs est l'égalité de traitement avec les hommes, qu’il s’agisse de salaires, visibilité médiatique, considération par les instances sportives, etc. En Italie, un pas important a été franchi : le championnat national va devenir professionnel.