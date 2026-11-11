L’avant-centre de Bournemouth Éli Junior Kroupi a reçu sa première sélection en équipe de France. Il remplace Marcus Thuram, blessé et remis à disposition de son club, l’Inter Milan.
Football : Éli-Junior Kroupi appelé pour la première fois en équipe de France
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