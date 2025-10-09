Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, se dit "fier" de porter les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents, à la veille d'un des deux derniers matches de qualification de l'Algérie pour le Mondial de football 2026.
Foot: Luca Zidane "fier" de porter les couleurs de l'Algérie
