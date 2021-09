information fournie par AFP Video • 09/09/2021 à 08:41

SONORE Le match entre Nice et Marseille, interrompu le 22 août après de graves incidents, sera "rejoué sur terrain neutre et à huis clos" et deux points ont été retirés, dont un avec sursis, à l'OGC Nice, annonce le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lors d'une visio-conférence.