Fontainebleau : un vaste site préhistorique méconnu en Europe

AFP Video • 06/08/2020 à 16:10

La forêt de Fontainebleau n'est pas seulement un site de randonnée ou d'escalade, c'est aussi un lieu qui recèle un patrimoine archéologique préhistorique exceptionnel. Des milliers de gravures datant de - 8000 avant JC tapissent plus de 2000 abris sous roche et l'homme de Cro-magnon y a également laissé quelques traces de son passage rares et remarquables il y a 20 000 ans.