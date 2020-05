Floride: les salons de tatouage, boutiques et restaurants rouvrent à Fort Lauderdale

AFP Video • 20/05/2020 à 01:23

Les salons de tatouage, les restaurants et les boutiques de souvenirs de Fort Lauderdale commencent à rouvrir leurs portes, avec des restrictions et des limites de capacité alors que la Floride commence à assouplir les mesures de confinement. Les bars, les boîtes de nuit et les grandes salles restent fermés.