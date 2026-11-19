Les pompiers sillonnaient mercredi les rues inondées de Hollywood, en Floride, à bord de véhicules de secours à essieux surélevés, capables d'intervenir dans des zones où l'eau atteint jusqu'à 91 centimètres de hauteur. "Nous avons vu beaucoup de rues inondées, beaucoup de voitures qui tentaient de passer sans y parvenir", témoigne un lieutenant des pompiers.
Floride : les pompiers interviennent dans les rues inondées
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