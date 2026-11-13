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Fléau des féminicides au Mexique : dans le Morelos règne l'impunité

information fournie par France 24 13/11/2026 à 06:09

Dès son arrivée au pouvoir, Claudia Sheinbaum, première femme présidente du Mexique, avait promis de réduire la violence contre les femmes. Si les féminicides ont diminué depuis son arrivée au pouvoir, ils restent élevés : 518 en 2026 - et l'année n'est pas finie. Dans le Morelos, un petit État collé à la capitale, quatre étudiantes ont été tuées depuis janvier, dont une jeune Espagnole en échange universitaire.

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