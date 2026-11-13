Dès son arrivée au pouvoir, Claudia Sheinbaum, première femme présidente du Mexique, avait promis de réduire la violence contre les femmes. Si les féminicides ont diminué depuis son arrivée au pouvoir, ils restent élevés : 518 en 2026 - et l'année n'est pas finie. Dans le Morelos, un petit État collé à la capitale, quatre étudiantes ont été tuées depuis janvier, dont une jeune Espagnole en échange universitaire.
Fléau des féminicides au Mexique : dans le Morelos règne l'impunité
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro