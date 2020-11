Flambée de violence au Sahara occidental: le désarroi des entreprises de la zone tampon

AFP Video • 25/11/2020 à 12:11

Kamal Zerfi dirigeait depuis longtemps une casse auto dans un no man's land à l'extrême limite du désert du Sahara, une zone revendiquée à la fois le Maroc et par les rebelles indépendantistes du Front Polisario. Puis les soldats du gouvernement sont arrivés et ont liquidé son commerce.