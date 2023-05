Fitch dégrade la note de la France : est-ce vraiment grave ?

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 19:42

L'agence de notation Fitch Ratings a dégradé la note de la dette publique française de AA à AA-, estimant notamment que le contexte politique et social pourrait compliquer la réduction des dépenses publiques. Après trois ans de "quoi qu’il en coûte" face au choc du Covid et de l’inflation, et alors que la BCE continue d’augmenter ses taux d’intérêt et s’apprête à réduire son stock de dette publique, faut-il s’en inquiéter ? La France peut-elle se permettre de nouvelles baisses d’impôts ?