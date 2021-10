Fiers mais isolés, les jeunes diplômés du Somaliland veulent croire en l'avenir de leur patrie

information fournie par AFP Video • 18/10/2021 à 19:49

Malgré l'isolement de leur patrie, le Somaliland, les jeunes diplômés de l’université d'Hargeisa, la capitale, veulent garder l'espoir de développer leur "pays" et de le voir enfin reconnu sur la scène internationale. L'absence de reconnaissance et l'isolement international, privant le Somaliland de prêts ou aide internationaux et d'investissements extérieurs, freinent le développement du Somaliland, parmi les territoires les plus pauvres du monde, affirment ses responsables.