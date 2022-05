Fiasco de la ligue des champions : "un concours de circonstances" (Oudéa-Castéra)

information fournie par AFP Video • 30/05/2022 à 14:30

"Nous ne voulons pas dire que nous avons tout bien fait, clairement pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un concours de circonstances qui a rendu les choses difficiles" explique la ministre des sports lors d'un point presse à l'issue de la réunion au ministère des Sports. "Il n'y avait pas de trajet clair entre la FanZone et le stade, pas de bus organisé etc. Et là-dessus, c'était très différent de ce que le Real Madrid a organisé pour ses supporters", complète-t-elle, pointant la responsabilité du club de Liverpool. SONORE