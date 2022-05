information fournie par AFP Video • 21/05/2022 à 13:55

"On a le triptyque grand classique, à savoir la sécheresse, le vent et la chaleur": Alors que la saison des feux de forêt commence tôt cette année, les pompiers de la Loire se sont entraînés vendredi lors d'un exercice grandeur nature pour tester leurs équipements. Une centaine de soldats du feu et un Canadair sont mobilisés pour l'opération.