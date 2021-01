AFP Video • 02/01/2021 à 11:25

Plus de son et des voitures quittant depuis le petit matin les lieux: la rave party sauvage qui se tenait depuis jeudi soir avec environ 2.500 fêtards à Lieuron, au sud de Rennes, pour fêter le Nouvel An, se termine. Les forces de l'ordre, positionnées depuis jeudi soir sur les axes d'accès au site, procèdent au contrôle systématique de tous ceux qui sortent du périmètre, à pied ou en voiture.