AFP Video • 01/01/2021 à 11:21

RECAPITULANT LES FESTIVITES DU NOUVEL AN AUTOUR DU MONDE POUR 2021N°8XZ8XWDepuis les foules dans les villes débarrassées du virus d'Auckland et de Wuhan aux distances sociales respectées à New York, les festivités du Nouvel an permettent à travers le monde de dire au revoir à une année 2020 marquée par la pandémie.