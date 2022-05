information fournie par AFP Video • 16/05/2022 à 20:45

Images d'ambiance estivales sur la plage et le front de mer de la cité balnéaire de la Côte d'Azur, à la veille de l'ouverture du 75e Festival de Cannes. Plus de 35.000 cinéphiles et professionnels sont attendus cette année sur la Croisette qui devrait voir le grand retour des Américains, après l'annulation de 2020 et une édition 2021 décalée en juillet en raison du Covid.