Fessenheim: le second réacteur définitivement débranché

AFP Video • 30/06/2020 à 03:26

Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises, ne produira plus d'électricité: le second réacteur a été débranché du réseau électrique national lundi soir à 23H00, un crépuscule célébré comme une victoire par les antinucléaire mais vécu comme un crève-coeur par les salariés et les habitants.