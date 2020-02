Fessenheim, la plus vielle centrale nucléaire de France ferme ses portes

19/02/2020

La plus vielle centrale nucléaire de France inaugurée en 1977 ferme et sera définitivement démantelée en 2040. Avec 2000 emplois directs et indirects, la fermeture de Fessenheim va engendrer une perte de 5 millions d'euros pour les commerces du Grand-Est.