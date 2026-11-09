A la Une de la presse, ce lundi 9 novembre, la publication, aujourd’hui, du dernier numéro du journal d’opposition russe Novaya Gazeta, symbole du combat pour la démocratie. Un chiffre à la Une: 500, le nombre de jours que le journaliste français Christophe Gleizes aura passés en prison, mercredi. Le début aujourd’hui de la COP31 sur le climat, à Antalya. Un pays hôte très critiqué en matière d’environnement et de droits humains. Et les spéculations sur le nouveau James Bond.
Fermeture de Novaya Gazeta: "Nous avons été tués"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro