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Fermeture de Novaya Gazeta: "Nous avons été tués"

information fournie par France 24 09/11/2026 à 07:59

A la Une de la presse, ce lundi 9 novembre, la publication, aujourd’hui, du dernier numéro du journal d’opposition russe Novaya Gazeta, symbole du combat pour la démocratie. Un chiffre à la Une: 500, le nombre de jours que le journaliste français Christophe Gleizes aura passés en prison, mercredi. Le début aujourd’hui de la COP31 sur le climat, à Antalya. Un pays hôte très critiqué en matière d’environnement et de droits humains. Et les spéculations sur le nouveau James Bond.

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