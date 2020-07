Fermeture annoncée de Tati à Barbès: la fin d'une époque

AFP Video • 10/07/2020 à 16:16

C'était presque devenu un monument de Paris. Et c'est donc la fin d'une époque: l'historique magasin Tati du boulevard Barbès va fermer, après plus de 70 ans d'activité. En cause, une forte chute de ses ventes. Pour certains habitants du quartier, c'est un morceau de leur enfance qui s'en va.