Ce mercredi s’est ouvert le procès de sept membres du canal Telegram « Femmeblancherie » au tribunal judiciaire de Paris. Appels aux féminicides et aux viols, fichages racistes et homophobes, plusieurs dizaines d’abonnés sont accusés d’une trentaine de crimes et délits, dont « provocation publique à commettre un crime ». Un procès qui découle d’une idéologie très en vogue chez les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux : le masculinisme.
"Femmeblancherie" : le procès de la haine des femmes
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