Féminicide de Mérignac: Schiappa veut "voir lucidement la situation en face"

AFP Video • 07/05/2021 à 09:07

"Quand une femme reçoit deux coups de fusil dans les jambes et est brûlée vive en pleine rue en 2021 à Mérignac, on ne peut pas considérer que tout aille bien": en déplacement sur place, la ministre déléguée à Citoyenneté Marlène Shiappa annonce qu'une mission d'inspection examinera comment cette mère de trois enfants a pu être brûlée vive devant son domicile par un mari violent, qui avait été condamné et emprisonné il y a moins d'un an pour violences conjugales.