C’est l’histoire d’une petite fille qui, à cinq ans, apprend à lire toute seule devant "La Roue de la fortune". Une émission dans laquelle, elle le remarque déjà, il n’y a pas d’Arabes. En 2004, elle n’a que 19 ans quand son premier roman, "Kiffe kiffe demain", fait d’elle une voix incontournable de la littérature française. Vingt-deux ans plus tard, elle quitte pour la première fois la fiction avec "Salam Manifesto".
Faïza Guène pour "Salam Manifesto" : « Avant de pouvoir réparer les choses, il faut les dire. »
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