"Faire du bruit pour ne pas mourir en silence": l'appel du chef Etchebest

AFP Video • 30/09/2020 à 17:28

Sortir des restaurants vendredi à 11H45 avec un brassard noir, et faire du bruit pendant une minute: c'est l'appel à "ne pas mourir en silence" lancé aux professionnels par le chef Philippe Etchebest et l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Gironde.