"Faidherbe doit tomber": à Lille, manifestation pour le retrait d'une statue "symbole du colonialisme"

AFP Video • 21/06/2020 à 10:10

"Faidherbe doit tomber! Décolonisons l'histoire et la mémoire": à Lille, entre 200 et 300 personnes manifestent pour réclamer le retrait de la statue d'un "symbole de l'injustice coloniale". Une quinzaine de militants identitaires, venus provoquer les manifestants, déclenchent des tensions et une intervention des forces de l'ordre, sans toutefois mettre fin à la manifestation. COMPLETE VIDI1TS27D_FR