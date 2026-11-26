"Nous ne pouvons pas être spectateurs de cette élection présidentielle, nous ne pouvons pas regarder le pays partir dans un choix qui n'en est pas un", affirme Edouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle pour Horizons, face à ses soutiens lors du Congrès des maires de France, en les appelant à faire "activement campagne avant qu'il ne soit trop tard".
Face aux maires, Philippe appelle à la mobilisation "avant qu'il ne soit trop tard"
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