Face au fléau du braconnage, un orphelinat pour bébés rhinos en Afrique du Sud.

Au début du XXe siècle, il y avait encore un demi-million de rhinocéros sauvages sur la planète. Ils ne sont plus que 29 000. 80 % de ces survivants sont en Afrique du Sud où ils continuent d'être massacrés par des braconniers, à raison de 1 000 rhinocéros par an. Ils alimentent le marché illégal et très lucratif de la corne de rhino : certaines personnes en Asie lui prêtent des vertus médicinales... Face à ce fléau, un orphelinat vient en aide aux bébés rhinocéris qui ont perdu leur mère.