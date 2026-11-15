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Fabio d'Andrea : "les COP sont très importantes, l'accord de Paris à l'époque a été un pas énorme "

information fournie par France 24 15/11/2026 à 21:26

La COP 31 Se déroule depuis lundi à Antalya en Turquie. La co-présidence turque et australienne met l'accent cette année sur l'électrification comme levier d'action, avec pour objectif affiché de porter la part de l'électricité dans la consommation finale mondiale d'énergie à 35% en 2035 contre environ 23% aujourd'hui. Le climatologue Fabio d'andrea, chercheur au CNRS, spécialiste de la physique du climat, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

COP31
Environnement

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